View this post on Instagram

سعيده جدا بمشاركتي في حفل اطلاق مشروع مدرسة، لخدمة الطلاب في جميع الدول العربيه.. www.madrasa.org 😍 واستنوا اغنية #مدرستي قريبا ان شاء الله 😍