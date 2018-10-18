السفارة المصرية في تشاد تستقبل المهندس شريف إسماعيل

قال أحمد سامح القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة جمهورية مصر العربية في دولة تشاد، اليوم الأربعاء، إنه في إطار الجهود المصرية الحثيثة لتوطيد العلاقات الثنائية مع دول القارة الإفريقية الشقيقة، وصل المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية بصفته مبعوثًا خاصًا لرئيس الجمهورية إلى العاصمة التشادية ندجامينا في زيارة تستغرق يومين.

وأضاف أنه كان في استقبال شريف إسماعيل، سكرتيرة الدولة للشئون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي أشتا صالح دامني، التي أعربت عن ترحيبها بزيارة المبعوث المصري، ومتمنية له التوفيق في مهمته ببلده الثاني تشاد.

وأوضح القائم بالأعمال بالإنابة، أن المهندس شريف إسماعيل التقى وزير النفط التشادي، والذي استعرض الوزير التشادي مُجمل التحديات التي تواجهها بلاده في مجالي البترول والطاقة، مثنيًا على ما تقدمه مصر لتشاد في هذا الصدد.

ومن جانبه، استعرض المهندس "إسماعيل" القدرات المصرية في مجال البترول ، واعتزام مصر العمل على تعزيز آفاق التعاون في هذا المجال مع دولة تشاد الشقيقة، لاسيما أن مصر تمتلك خبرات واسعة في هذا المجال.