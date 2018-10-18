الجيش اليمني يعلن مقتل 70 حوثيا في معارك بمحافظة الحديدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت قوات الجيش الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، مساء اليوم الأربعاء، مقتل 70 عنصرا من مسلحي الحوثيين في معارك عنيفة بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقالت قوات ألوية العمالقة (قوات جنوبية تدعمها الإمارات) في بيان، إنها أحبطت بإسناد طيران التحالف العربي محاولة تسلل مليشيات الحوثي لاستعادة وفتح خط صنعاء-الحديدة.

وأضافت أن طيران التحالف العربي قتل العشرات من الحوثيين ودمر دبابة ومدافع عسكرية وأسلحة لهم.

لم تصدر جماعة أنصار الله الحوثية أي تعقيب حول هذه الخسائر حتى الآن.

وأعلنت قوات الجيش الحكومي مسنودة بقوات التحالف العربي الشهر الماضي تقدمها نحو كيلو16 وقطع الخط الرابط بين صنعاء والحديدة.

وأطلقت القوات الحكومية منذ يونيو الماضي، عملية عسكرية واسعة لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي من قبضة الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من "إيران".

وأسفرت المعارك عن مقتل 170 شخصا وإصابة 1700 آخرين وفرار أكثر من 425 ألف شخص من ديارهم في محافظة الحديدة، حسب تقرير للأمم المتحدة.