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غدا.. عرض فيلم «تقاطع طريق» في سينما الهناجر


نشر فى : الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 9:19 م | آخر تحديث : الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 9:19 م

يعقد الفيلم الروائي القصير "تقاطع طريق" للمخرج برهان حنفي، غدًا الخميس، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، في الساعة السابعة مساءً، ضمن أفلام الملتقى الثاني للمدرسة العربية للسينما والتليفزيون.

وتدور قصة العمل، حول قضية الوحدة الوطنية من خلال موقف وحوار جريء يكشف عن الثقافة داخل المجتمع.

ويعرض ضمن الفاعلية، فيلم "شاي بالنعناع" للمخرج مشاعل يوسف، وفيلم "إيلياء" للمخرج سامح سالم، وتعقد ندوة فنية عقب كل فيلم، وتناقش الدكتورة منى الصبان وأستاذ السيناريو بمعهد السينما، ثناء هاشم، ومخرجي الأفلام، فضلاً عن فتح حوار مع الجمهور؛ لمناقشة وجهة النظر والرد على الأسئلة.

يذكر أن المخرج برهان حنفي، قدم العديد من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، وشارك في الكثير من المهرجانات الدولية والمحلية.


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