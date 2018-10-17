السعودية تنفي صحة ما أشيع عن لقاء جمع رئيس الأركان ونظيره الإسرائيلي

نفت وزارة الدفاع السعودية صحة ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن لقاء جمع بين رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي ورئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال قادي آيزنكوت.

وقال مصدر مسئول بالوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن رئيس الأركان السعودي شارك في اجتماع دولي لرؤساء أركان الدفاع الذي عقد في الولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن في قاعدة أندروز الجوية لمناقشة مواجهة جماعات التطرف العنيف وذلك خلال اليومين الماضيين بمشاركة 81 دولة وتخلل الاجتماع عشاء رسمي لجميع المشاركين على شرف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، وتبعه في اليوم التالي المؤتمر الرئيس في قاعدة أندروز الجوية.

وأضاف" أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة ولم يتم خلال الاجتماع أي لقاء ثنائي بين الطرفين".