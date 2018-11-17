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وفاة مهاجرين في انقلاب قاربهم قبالة سواحل جزيرة سردينيا الإيطالية

روما - د ب أ
نشر فى : السبت 17 نوفمبر 2018 - 8:05 م | آخر تحديث : السبت 17 نوفمبر 2018 - 8:05 م

توفي العديد من المهاجرينن إثر انقلاب قاربهم قبالة سواحل جزيرة سردينيا الإيطالية.

وقال خفر السواحل، اليوم السبت، إنه تم حتى الآن انتشال جثتين.

وذكر ناجون أن ما بين عشرة و13 شخصا كانوا قد قفزوا في المياه، عندما تعطل محرك القارب في محاولة للسباحة مسافة كيلومتر إلى شاطئ جزيرة "ليسولا أيل تورو"، المعروفة أيضا باسم إيسولا ديل تورو.

وتم إنقاذ ثلاثة أشخاص، بينما تجرى عملية بحث عن المفقودين.

وذكر خفر السواحل أنه تم تلقي التقارير الأولى بشأن القارب أمس الأول الخميس.

وتتردد تقارير متزايدة بشأن قوارب صغيرة تقل لاجئين تتجه من ساحل الجزائر إلى جزيرة سردينيا.

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