خالد بن سلمان يُكذب تقرير واشنطن بوست عن مقتل خاشقجي

نفى الأمير خالد بن سلمان، سفير السعودية لدى الولايات المتحدة، اليوم، ما زعمته صحيفة "واشنطن بوست"، حول اتصاله هاتفياً بالصحفي السعودي جمال خاشقجي.



وأكد خالد بن سلمان، أن ما نشرته الصحيفة الأمريكية مجرد "ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة".



وقال خالد بن سلمان في تغريدات على حسابه في "تويتر": "آخر تواصل مع جمال خاشقجي كان عبر الرسائل النصية في 26 أكتوبر 2017، لم أتحدث معه هاتفياً إطلاقاً، ولم أقترح عليه الذهاب إلى تركيا لأي سبب".



واستنكر السفير السعودي عدم نشر الصحيفة للبيان الكامل الذي أصدرته سفارة الرياض لدى واشنطن رداً على مزاعمها، متابعًا: "هذا اتهام خطير، لا يجب أن يُترك لمصدر مجهول".



وطالب خالد بن سلمان الحكومة الأمريكية بنشر "أي معلومات لديها تتعلق بهذا الادعاء".