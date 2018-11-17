تركيا: تسليح واشنطن لوحدات كردية سورية غير مقبول

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن بلاده لا يمكنها القبول بإمداد الولايات المتحدة الأمريكية لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا بالسلاح والذخيرة، رغم تحييد تنظيم «داعش» الإرهابي إلى حد كبير.

جاء ذلك خلال لقاء «أكار» اليوم السبت، مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، عقب الجلسة الأولى من منتدى «هاليفاكس» للأمن الدولي، في كندا، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وقال وزير الدفاع التركي، ننتظر من الولايات المتحدة أن تقطع تعاونها مع وحدات حماية الشعب الكردية الإرهابية «واي بي جي» كما وعدت، مؤكدا أن تركيا لن تسمح بتشكيل ممر إرهابي على حدودها الجنوبية.

كانت واشنطن قد بدأت تسليح وحدات حماية الشعب الكردية، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، لمكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي، وواصلت ذلك بعهد الرئيس الحالي دونالد ترامب.