الجارديان: مستقبل بريطانيا على المحك في نقاش البرلمان حول مشروع اتفاق «الخروج»

تناولت صحيفة «الجارديان» البريطانية الصادرة اليوم السبت بالتعليق المناقشات البرلمانية لمشروع اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، والذي أقرته الحكومة البريطانية برئاسة تيريزا ماي مساء الأربعاء الماضي.

واستهلت الصحيفة تعليقها بالقول إنه في حال تمكنت ماي من الاحتفاظ بقيادة حزب المحافظين خلال الأيام، والأسابيع المقبلة، يتوقع أن يشهد البرلمان اختبارا كبيرا للقوة بين معسكر المؤيدين والرافضين للاتفاق، مطلع ديسمبر المقبل.

ورأت الصحيفة أن مستقبل بريطانيا سيكون على المحك خلال النقاشات الوشيكة، وطالبت الساسة بتوخي الصواب في التعامل مع مثل هذه المهمة العظيمة.

وتابعت بالقول إن «ماي» ستستغل كافة الوسائل المتاحة أمامها من أجل حشد الاغلبية لدعم مشروع الاتفاق داخل مجلس العموم، فيما سيعمل النواب المعارضون على مقاومة هذا السعي بنفس القدر من العزم.

ولفتت الصحيفة إلى أن «ماي» لا تحظى في الوقت الراهن بالاغلبية اللازمة لتأييد الاتفاق، لا داخل البرلمان ولا في المملكة المتحدة.

وقالت «الجارديان» إن جميع الخيارات ستُطْرَح حتما على الطاولة بما في ذلك إجراء استفتاء ثان على الخروج من التكتل الأوروبي.

واختتمت الصحيفة تعليقها بالقول إن مهمة «حماية بريطانيا من تضليل المدافعين عن بريكست، قد بدأت للتو».