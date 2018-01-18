قال المهندس عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصري، إن الشركة حريصة على تخصيص أراضي لكل متقدم لديها، مشيرا إلى إجراء قرعة تكميلية، تجرى لمرتين وثلاث مرات، لكل من لم يفوزوا في القرعة الأولى، لحين الانتهاء من تخصيص الأراضي المطروحة في كل محافظة على حدة.

وأوضح "حنورة"، في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الخميس، الذي ناقش طلب إحاطة بشأن عدم تكافؤ الفرص في أراضي المشروع، أن القرعة التكميلية تكون قاصرة على المتقدمين الذين لم يفوزوا ولا يكون مسموحا بإضافة متقدمين جدد لها.

وتابع: "نعلن عن طرح الأراضي وموعد إجراء القرعة في وسائل الإعلام ونتواصل مع المتقدمين للحجز تليفونيا، من أجل إعلاء مبدأ الشفافية التام".

تصريحات رئيس شركة الريف المصري، جاءت ردا على استفسار من النائب بدير عبد العزيز، بشأن مصير من لم يحالفهم الحظ من المتقدمين لحجز أراضي المشروع.

وشرح رئيس الريف المصري، آلية إجراء القرعة فيما يخص أراضي المليون ونصف المليون فدان، قائلا إنه تُجرى القرعة من خلال وضع المواطن ورقة باسمه داخل صندوق زجاجي، لضمان الشفافية.

وأضاف ردا على استفسار بعض النواب عن وضع المتقدمين لحجز الأراضي دون أن يحضروا القرعة، أن هناك لجنة تم تشكيلها لذلك تمثل عدة جهات، تنعقد بحضور ممثل عن وزارة التضامن، حيث تضع هذه اللجنة أسماء غير الحاضرين في الصندوق الزجاجي، ثم بعد ذلك يتم خلط الأوراق، وإجراء القرعة في قاعة مفتوحة أمام عيون الجميع وبشفافية كاملة.

ونفى ما أثير عن استبعاد بعض المتقدمين لأراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان، بدعوى أنهم لم يكونوا حاضرين عند إجراء القرعة، قائلا: "هذا الكلام غير صحيح، ولم يتم استبعاد أحد".

وأكد أن اهتمام القيادة السياسية ومجلس النواب يعطيهم دفعة لمواصلة عملهم إلى الأمام ولتحقيق إنجاز حقيقي على أرض الواقع لما فيه الخير لمصر.