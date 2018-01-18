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الجيش الإسرائيلي يهدم 3 منازل في جنين عقب اشتباكات قتل فيها فلسطيني

هدمت آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الخميس، 3 منازل في جنين في الضفة الغربية عقب اشتباكات أدت إلى مقتل ناشط فلسطيني.

وبحسب مصادر فلسطينية، جرى هدم منزل تحصن فيه أحمد جرار، 22 عاما، الذي قتل خلال الاشتباكات مع قوة من الجيش فيما هدم منزلين آخرين بشكل جزئي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن منطقة الاشتباك في منطقة واد برقين غرب مدينة جنين منطقة عسكرية مغلقة ودفعت بتعزيزات إليها.

وبحسب المصادر، فإن القتيل اشتبك مستخدما سلاحا آليا مع القوات الإسرائيلية التي اتهمته بالمشاركة في قتل حاخام يهودي قرب نابلس الأسبوع الماضي.

وفي السياق، أصيب صباح اليوم 3 شبان من مخيم جنين بجروح، خلال مواجهات اندلعت مع قوات إسرائيلية وصفت إصابة أحدهم بـ«الخطيرة».

كما اقتحمت قوات إسرائيلية عدة مناطق في رام الله واعتقلت 6 شبان تخلها اندلاع مواجهات؛ أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق.