قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم إنشاء إدارة لحماية حقوق المستهلك السائح، ليساهم ذلك في جذب العديد من السياح، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء إدارة لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.



وأكد «يعقوب»، خلال لقائه عبر برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن الجهاز يمتلك مبدأ راسخ لإعادة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، فضلاً عن وضعهم في أولويات الجهاز بحكم الإنسانية، والمساهمة في حل جميع مشكلاتهم.



وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك، يستهدف إنشاء فروع له في جميع محافظات الجمهورية، كما أنه تم افتتاح الفرع الإقليمي السادس للجهاز بمدينة السويس.



وأوضح أن الجهاز يستهدف وضع منظومة متكاملة لحماية المستهلك، بما يعني وجود تشريع سليم، وأجهزة رقابية قادرة على تطبيق القوانين، متابعًا: «لما يجتمع التشريع مع الأجهزة الرقابية، والبنية الأساسية، وننشيء فرع جغرافي، يبقى إحنا نقلنا تجربة حماية المستهلك للناس، وبالتالي تقدر الناس توصل لحماية المستهلك من أقرب طريق»، حسبما قال.







