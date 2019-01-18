الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 23 ألفا و950 ميجاوات

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الجمعة، يبلغ 23 ألفا و950 ميجاوات مقابل 25 ألفا و300 ميجاوات أمس الخميس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و700 ميجاوات.

كانت الوزارة فعلت عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات، سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

فعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016، حيث تلقى هذا الخط أكثر من 5 ملايين مكالمة وتم الانتهاء منها وحلها بنسبة 99,98% خلال 27 شهرًا منذ أغسطس 2016 وحتى ديسمبر 2018.

يأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة؛ لتيسير وتحسين

طرق التواصل مع جمهور المشتركين، لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات؛ وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.

في سياق متصل، أوضح مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية المتوقعة في الإنتاج اليوم الجمعة تبلغ 18 ألفا و700 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس الخميس تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الجمعة باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الساعة 3.30 عصرًا، وكان قد ظهر أمس الخميس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.