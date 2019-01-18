ضبط عصابة استغلال «أطفال بلا مأوى» في التسول بمدينة نصر

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تمكنت الإدارة العامة لرعاية الأحداث بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى استغلال "الأطفال بلا مأوى" فى أعمال التسول واستجداء المارة بمدينة نصر وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق .

كانت الإدارة العامة لرعاية الأحداث رصدت تشكيلا عصابىا تخصص فى استغلال الأطفال بلا مأوى فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء منهم كرهاً على المبالغ المالية المتحصلة من تلك الأعمال والتعدى عليهم، متخذين من إحدى الحدائق الكائنة بشارع الطيران بمدينة نصر مأوى لهم وهم "محمد . ع . ح " 33 عاما عاطل وشهرته "حناطة" و"مؤمن . أ . س" 19 عاما عاطل.

وبتقنين الإجراءات ، تمكنت قوة أمنية من ضبطهما أثناء تواجدهما بالحديقة ، وبصحبتهما 6 أطفال تتراوح أعمارهم من 10 سنوات إلى 16 سنة .

واقر المجنى عليهم بقيام المتهمين المضبوطين باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة بالشوارع والميادين والاستيلاء منهم على المبالغ المالية المتحصلة بالقوة ، والتعدى عليهم.

واعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى استغلال الأطفال المجنى عليهم مستغلين إنفصالهم عن أسرهم وإتخاذهم الشوارع مأوى لهم والاستيلاء منهم على المبالغ المالية المتحصلة من تلك الأعمال والتعدى عليهم