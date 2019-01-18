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السكة الحديد: دراجة بخارية تقتحم مزلقان فرشوط أثناء غلقه لمرور القطارات

مزلقان- أرشيفية
مزلقان- أرشيفية
كتب- أحمد كساب:
نشر فى : الجمعة 18 يناير 2019 - 4:41 م | آخر تحديث : الجمعة 18 يناير 2019 - 4:41 م

أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم، عن اقتحام شخص يستقل دراجة بخارية بدون لوحات معدنية من أسفل بوابة مزلقان فرشوط أثناء غلقه لمرور القطارات على خط "القاهرة - أسوان".

وأوضح رئيس الهيئة المهندس أشرف رسلان، أنه نتيجة عدم التزام سائق الدراجة البخارية وعبوره من أسفل البوابة وهى مغلقة لمرور القطارات، تسبب فى اصطدام القطار رقم ٩٣٥ ركاب مكيف خط "أسوان - القاهرة" به وإلقاؤه خارج السكة واستمر القطار في المسير بتأخير ١٠ دقائق، منوها بأنه لايوجد إصابات ولا وفيات، فيما فر سائق الدراجة هاربا.

وناشدت الهيئة قائدي المركبات والدراجات البخارية والمشاه الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.

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