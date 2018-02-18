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«الخارجية»: ندرك الظروف التي دفعت إثيوبيا لطلب تأجيل الاجتماع الوزاري لسد النهضة

سد النهضة
سد النهضة
القاهرة- أ ش أ
نشر فى : الأحد 18 فبراير 2018 - 9:38 ص | آخر تحديث : الأحد 18 فبراير 2018 - 9:38 ص

أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزارة تلقت بالفعل الإخطار الخاص بقرار السودان تأجيل الاجتماع الوزاري الثلاثي الخاص بسد النهضة بناء على طلب من إثيوبيا.

وقال "أبو زيد"، في تصريح له اليوم الأحد، تعقيبا على القرار: "إن وزارة الخارجية تدرك الظروف التي ربما قد دفعت إثيوبيا لطلب تأجيل الاجتماع، والتي نأمل أن تزول في أقرب فرصة".

وأضاف: "نتطلع لأن يتم الالتزام بالإطار الزمني الذي حدده القادة لحسم الخلافات الفنية القائمة، لاسيما وأن قضية سد النهضة تمس مصالح شعوب الدول الثلاث، وأن التنفيذ الدقيق لتكليفات القادة يقضي باعتبار مصالح شعوب الدول الثلاث مصلحة لدولة واحدة وشعب واحد، الأمر الذي يقتضي التحرك العاجل للتوصل إلى حلول تحفظ مصالح الجميع".

وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع يومي 24 و25 فبراير الجاري، بالعاصمة السودانية الخرطوم، بمشاركة وزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا".


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