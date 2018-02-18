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ترامب يربط حادث إطلاق النار في فلوريدا بتحقيقات التدخل الروسي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
واشنطن - د ب أ
نشر فى : الأحد 18 فبراير 2018 - 7:16 ص | آخر تحديث : الأحد 18 فبراير 2018 - 7:16 ص
ربط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بين المشتبه به في إطلاق النار في مدرسة بولاية فلوريدا والتحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016.

وغرد ترامب على صفحته الرسمية على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي أنه "من المحزن للغاية أن مكتب التحقيقات الاتحادي قد غفل عن العديد من الإشارات المرسلة من مطلق النار في مدرسة فلوريدا، هذا غير مقبول".

وأضاف أن مكتب التحقيقات الاتحادي "أمضى وقتا طويلا في محاولة لإثبات التواطؤ الروسي مع حملة ترامب".

وجاءت تصريحات الرئيس بعد أن اعترف مكتب التحقيقات الاتحادي بأنه تلقى معلومات عن مطلق النار ولكن تلك المعلومات لم تلق متابعة من أحد.

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