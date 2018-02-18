إسرائيل تنتقد تصريحات رئيس الوزراء البولندي بشأن الهولوكوست

احتدم الخلاف بين إسرائيل وبولندا، حول قانون الهولوكوست الجديد الذي أقرته الحكومة في وارسو مؤخرا، مرة أخرى في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن.



ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تصريحات نظيره البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، التي قال خلالها إن هناك "جناة يهود" خلال المحرقة بأنها "مشينة".



وقال نتنياهو، في وقت متأخر من مساء السبت، "لدينا مشكلة في عدم القدرة على فهم التاريخ، فضلا عن الافتقار إلى الشعور بمأساة شعبنا"، مضيفًا أنه سيتحدث بشكل عاجل إلى مورافيتسكي.



يذكر أن في وقت سابق من هذا الشهر، أقرت بولندا قانونا ينص على فرض غرامات أو السجن بحق الأشخاص الذين ينسبون المسؤولية عن الفظائع النازية التي ارتكبت خلال الحرب العالمية الثانية إلى الشعب أو الدولة البولندية.



وأثار هذا القانون إدانة إسرائيل ودول أخرى، حيث قال النقاد إنه سيخنق حرية التعبير وسيتيح للزعماء البولنديين إلغاء القضايا التي تثبت التواطؤ البولندي في الجرائم المرتكبة بحق يهود أوروبا.



وسأل صحفي مورافيتسكي يوم السبت عما إذا كانت بولندا ستعتبره مجرما بعد أن ذكر أن جيرانا بولنديين خانوا أسرته اليهودية وأبلغوا عنهم البوليس السري الألماني "جيستابو".



ورد رئيس الوزراء البولندي "بالطبع لن يكون هناك عقاب أو جرم إذا قلت إن هناك جناه بولنديين مثلما كان هناك جناة يهود مثلما كان هناك جناه روس مثلما كان هناك أوكرانيون وليس فقط جناة ألمان".



وأدان المؤتمر اليهودي العالمي تعليقات مورافيتسكي، حيث وصفها رونالد إس. لودر، رئيس المنظمة، بأنها "سخيفة ومهينة" وطالب بالتراجع الفوري والاعتذار من بولندا.