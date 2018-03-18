الروس يمنحون بوتين ولاية رئاسية جديدة

• لجنة الانتخابات تعلن إحباط هجمات إلكترونية من 15 دولة

• القرم وسيفاستوبل تشارك لأول مرة فى العملية الانتخابية

• بوتين: راضٍ عن أى نتيجة تؤهلنى لشغل المنصب

أدلى الناخبون الروس، اليوم، بأصواتهم فى الانتخابات الروسية، والمقرر، وفق أغلب استطلاعات الرأى أن تنمح الرئيس فلاديمير بوتين ولاية رئاسية رابعة من ست سنوات.

ونظرا لفرق فى التوقيت، فتحت مراكز الاقتراع فى أقصى الشرق الروسى وسيبيريا بفارق نحو 12 ساعة، وانتهى اليوم، مع إغلاق مراكز الاقتراع أبوابها فى منطقة كالينينجراد، أقصى الغرب الروسى.

وفى سابقة هى الأولى منذ ضم روسيا لسبه جزيرة القرم عام 2014، فتح نحو 1400 فى شبه الجزيرة ومدينة سيفاستوبل، حيث شارك ما يقرب من 1.8 مليون ناخب ممن يحق لهم التصويت، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، أدلى الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين (65 عاما) بصوته فى الانتخابات بمركز الاقتراع رقم 2151 فى أكاديمية العلوم الروسية فى موسكو. ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن بوتين فى مركز الاقتراع قوله: «إننى متأكد أن البرنامج الذى أقترحه للبلاد مناسب».

وردا عن سؤال حول نسبة الأصوات التى يحتاجها للفوز فى الانتخابات، قال: «أى شىء.. يعطينى الحق فى أن أشغل منصب الرئيس».

وحول ما إذا كان واجه صعوبة فى اختيار مرشح أو تصويته لنفسه، قال بوتين: « لم على أن أواجه صعوبة؟ على العكس.. الرئيس متأكد من صواب البرنامج الانتخابى الذى اقترحه على البلاد».

وبحسب الأرقام الأولية الصادرة عن وكالة «تاس» الرسمية، فإن المشاركة تخطت 50% بل حتى 70% فى العديد من مناطق أقصى الشرق الروسى. وذلك من أصل أكثر من 107 ملايين ناخب لهم حق التصويت.

فى غضون ذلك، نظمت السلطات حملة إعلامية مكثفة لحث الناخبين على التصويت، وسهلت عمليات التصويت خارج مناطق إقامة الناخبين، فيما ذكرت وسائل إعلام أنها مارست ضغوطا على موظفى الدولة والطلاب من أجل الإدلاء بأصواتهم.

وأفاد ناشطون من المعارضة عن قيام الشرطة بجلب ناخبين فى حافلات إلى مراكز الاقتراع وتوزيع قسائم شراء بأسعار مخفضة على الروس الذين يذهبون للإدلاء بأصواتهم. واستبعد من الانتخابات المعارض الرئيسى للكرملين أليكسى نافالنى، الغائب الحاضر فى هذا الاقتراع والوحيد القادر على تعبئة آلاف الأشخاص ضد السلطة، وقد حظر عليه الترشح بسبب إدانة فى قضية يندد بها باعتبارها ملفقة.

إلى ذلك، أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات الروسية، اليوم، عن إحباطها هجمات الكترونية، تم شنها من 15 دولة على موقعها الإلكترونى دون تحديد الدول، ونقلت وكالة الأنباء الروسية «تاس» عن رئيسة اللجنة الوطنية للانتخابات فى روسيا، إيلا بامفيلوفا، قولها: «تعرض موقع اللجنة على الانترنت، اليوم، لهجمات إلكترونية صادرة من 15 دولة»، مضيفة: «أحبطنا الهجوم الإلكترونى صباح اليوم، وواجهنا عبارات «رفض الخدمة» على أجهزتنا».

وتنافس فى الانتخابات ثمانية مرشحين أبرزهم سيرجى بابورين مرشح عن حزب «الاتحاد الشعبى العام الروسى»، وبافيل جرودينين مرشح عن «الحزب الشيوعى الروسى»، وفلاديمير بوتين، مرشح مستقل والرئيس الحالى للبلاد.