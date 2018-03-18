«المالية» تكشف الجدول الزمني لبدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة

أشاد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، بمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي «2018-2019».

وقال «معيط»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض على فضائية «الحياة»، مساء الأحد، إنه «بعد إقرار مجلس الوزراء للموازنة العامة اليوم، نصبح أمام موعد دستوري ملتزمون به لإرسال مشروع الموازنة إلى مجلس النواب، وهو 31 مارس».

وأضاف أنه «سيتم إرسال مشروع الموازنة لمجلس النواب حيث سيتم مناقشتها داخل اللجان خلال شهر إبريل، واستدعاء الوزراء لمناقشتها باللجان خلال شهر مايو، وسيتم مناقشها في الجلسة العامة خلال شهر يونيو، وبعد ذلك سيتم إقرارها، وإرسال لرئيس الجمهورية لتوقيعها وإصدار قانون بها، على أن يتم البدء في تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو».

وأوضح أن «إجمالي الإنفاق العام في الموازنة الجديدة سيصل إلى 1412 مليار جنيه، وسيبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة 980 مليار جنيه، منها 760 مليار جنيه حصيلة ضرائب وجمارك».

وتابع نائب وزير المالية، «نستهدف في الموازنة العامة الجديدة معدل نمو 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي»، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي العام يؤكد أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح.

ووافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، في اجتماعه اليوم الأحد، على مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي «2018-2019».