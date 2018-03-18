برلين: الهجوم الإلكتروني على شبكة بيانات الحكومة الألمانية اخترق مؤسستين اتحاديتين

أعلنت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الأحد، أن الهجوم الإلكتروني الذي تم الإعلان عنه قبل ثلاثة أسابيع تقريبا، على شبكة بيانات الحكومة الاتحادية بألمانيا، تمكن من اختراق مؤسستين اتحاديتين، لكنه لم يتمكن من اختراق شبكة بيانات الحكومة الاتحادية، المؤمنة على نحو خاص.

جاءت هذه التصريحات للمتحدثة في تعليقها على تقرير صحفي تحدث عن الهجوم الإلكتروني.

وكررت المتحدثة تصريحات كانت قد صدرت عن الداخلية إبان الإعلان عن هذا الهجوم، وأكدت الداخلية أن المهاجمين أمكن عزلهم ووضع حركتهم تحت سيطرة السلطات الألمانية.

وقد تبين أن المهاجمين نقلوا برامج ضارة من الجامعة التابعة للحكومة الاتحادية والمتخصصة في الإدارة العامة، إلى وزارة الخارجية، وكتبت الصحيفة أن المهاجمين لم يتمكنوا من اختراق الشبكة خارج هذه الرابطة بين الجامعة والوزارة، كما لم يتمكنوا من قراءة أي معلومات أو حتى الحصول على حقوق مسؤولي الموقع.

يذكر أنه كان يشتبه أن قراصنة على اتصال مع الاستخبارات الروسية هم من وراء هذا الهجوم.

وكان تقرير لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الصادرة اليوم أكد في وقت سابق أن الهجوم الإلكتروني قد فشل على نطاق واسع.

وأوضحت الصحيفة، استنادا إلى دوائر أمنية، أن القراصنة الأجانب لم ينجحوا في اقتحام شبكة بيانات الحكومة الاتحادية المؤمنة بشكل خاص.

وكان وزير الداخلية الألماني السابق، توماس دي ميزير، وصف الهجوم بأنه "حدث يجب التعامل معه على محمل الجد"، وفي الوقت ذاته أكد أن الهجوم تم عزله ووضعه تحت السيطرة.