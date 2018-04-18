«التعليم» توقع 7 عقود مع شركات عالمية لإضافة نظم جديدة للثانوية العامة المعدلة

أعلن وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، عن توقيع 7 عقود لإضافة أجزاء من نظام التعليم المعدل للثانوية العامة، تشمل المحتوى والنظم الرقمية وإعداد البيانات وتعريب بعض المناهج العالمية ووضعها على بنك المعرفة، حيث إنه من المقرر أن يبدأ التطبيق في سبتمبر القادم.

وأوضح وزير التعليم، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء عقب التوقيع على العقود، أن هذه العقود سيتم من خلالها استيراد نظام التصحيح الرقمي لاستخدامه في التصحيح الإلكتروني وإعداد ووضع قواعد بيانات ونقل الخبرات وتوطين هذه البرامج في مصر.

وأضاف «شوقي»، أن الاتفاقيات السبعة، من بينها توقيع اتفاقية عن المحتوى العربي الرقمي لخدمة مناهج التعلم في مصر، وهو منهج معرب من الولايات المتحدة ويغطي مراحل التعليم من الصف الأول الابتدائي حتى الثانوية العامة، وسيتم وضعه على بنك المعرفة وهي دروس تفاعلية تتيح مزيد من الشرح والتوضيح، كما تم شراء قواميس من معظم اللغات الأجنبية وقواميس متخصصة وستوضع على بنك المعرفة.

وتابع أن التوقيع يتضمن عقد مع شركة «ديسكفري» لتكوين منهج رياض الأطفال وإعداد المناهج الجديدة لرياض للأطفال وتصميم المناهج، كما تم الاتفاق مع شركة «بريتانيكا» الأم، بإعداد مناهجها باللغة الغربية، كما تم توقيع عقد بإنشاء منصة إدارة التعلم التكنولوجي في التعليم الأساسي والتعليم العالي وسيتم ضخه في بنك الغرفة أيضا، كما ستقوم شركة أخرى بعمل برامج لحل مسائل الرياضيات، وسيتم وضعه على المناهج المصرية من الأول الإعدادي حتى الثانوي، ووضعه على بنك المعرفة، كما ستقوم شركة «يوريكا» بإتاحة 5740 فيديو ثنائي وثلاثي الأبعاد عن مناهج العلوم وستوضع أيضا على بنك المعرفة.

وأوضح أن هذا المحتوى سيتم تصنيفه حسب الفصول الدراسية للتسهيل على الطلبة، والجميع يستطيع الاطلاع عليه.