مقتل وإصابة 45 مسلحا في عمليات لمكافحة الإرهاب بمختلف أقاليم أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 21 مسلحا وإصابة 24 آخرين خلال عمليات أمنية شنتها القوات المسلحة الأفغانية في إقليمي جازني وقندهار.

وذكرت الوزارة، في بيان وفق ما نقلته وكالة أنباء «خامة برس» الأفغانية، أن العمليات استهدفت أيضا المناطق المجاورة لإقليمي جازني وقندهار في جنوب وجنوب شرق البلاد.

وأضاف البيان، أن المسلحين المناهضين للحكومة الأفغانية تكبدوا خسائر فادحة خلال عمليات القوات المسلحة الأفغانية التي شملت ضربات المدفعية.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، بما في ذلك مسلحي طالبان، على هذه الأنباء حتى الآن.

يأتي ذلك في وقت تجري فيه القوات الأفغانية عمليات لمكافحة الإرهاب في مختلف أقاليم البلاد التي تحاول فيها الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة توسيع تمردها وموطئ قدمها.