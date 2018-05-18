مجلس حقوق الإنسان الأممي يعتزم إرسال لجنة تحقيق إلى غزة

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قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إرسال لجنة مستقلة إلى غزة للتحقيق في كافة المزاعم الخاصة بالانتهاكات وخروقات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي التي وقعت خلال الاحتجاجات في قطاع غزة.