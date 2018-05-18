«صوفيا» المغربي أفضل فيلم في مسابقة «نظرة ما» بمهرجان كان

أعلنت إدارة مهرجان كان، مساء اليوم، نتائج مسابقة (نظرة ما) التي تأتي من حيث الأهمية بعد المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي، وعرضت ضمن برنامجها في الدورة الـ71، 18 فيلما، 6 منها كانت أول أفلام لمخرجيها، ورأس لجنة تحكيمها بينيشيو ديل تورو (الممثل البورتوريكي - الأمريكي)، وتألفت أعضائها من آن ماري جاسر (المخرجة والكاتبة الفلسطينية)، كانتيمير بالاجوف (المخرج الروسي)، فيرجيني ليدوين (الممثلة الفرنسية)، جولي هانتسينجر (المدير التنفيذي الأمريكي، مهرجان تيلوريد السينمائي).

وجاء في بيان لحنة التحكيم، (أن الأفلام الـ18 التي شاهدنا في مسابقة "نظرة ما" من الأرجنتين إلى الصين – كانت كلها معبرة عن البيئة التي عبرت عنها، ​​وعلى مدى الأيام العشرة الماضية، تأثرنا للغاية بالجودة العالية للعمل المقدم، ولكن في النهاية كنا الأكثر تأثراً بالأفلام الخمسة التالية:

ـ جائزة "نظرة ما" حصل عليها فيلم "الحدود" للمخرج علي عباسي

ـ جائزة أفضل فيلم "صوفيا" للمخرجة المغربية مريم بن مبارك

ـ أفضل ممثل فاز بها فيكتور بولستر عن فيلم "فتاة" للمخرج لوكاس دوهونت

ـ جائزة أفضل إخراج ذهبت إلى سيرجي لوزنيتا عن فيلم "دونباس"

ـ جائزة لجنة التحكيم الخاصة كانت من نصيب فيلم "الموتى والآخرون"