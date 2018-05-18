تمكن ضباط المباحث الجنائية بالبحيرة، اليوم الجمعة، من القبض على متهم هارب أثناء عرضه على نيابة قسم كفر الدوار.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من ضباط المباحث بقسم شرطة كفر الدوار، يفيد بقيام «ياسر.ت»، وشهرته «ياسر قضية» 28 سنة، مقيم شارع الجمهورية دائرة القسم، من الهروب حال عرضه على النيابة العامة بقسم كفر الدوار في القضية رقم 3702 جنح القسم «سرقة بالإكراه»، والمتهم فيها بالاشتراك مع «السيد.ع» 26 سنة، عاطل مقيم المنشية الجديدة دائرة القسم.

ووجه مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث، وتم إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، وضبط المتهم في أحدها. تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.