وقعت الفنانة الشابة ريم مصطفى، ضحية لبرنامج المقالب «رامز تحت الصفر»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر فضائية «إم بي سي مصر»، في ثاني حلقاته اليوم الجمعة.

وبدأت الحلقة بوصول سيارة الفنانة ريم مصطفى، إلى إحدى المناطق الثلجية بروسيا، وتهبط منها لتصل إلى الاستوديو تزحلقًا على الجليد بواسطة مزلاج يسحبه بعض الكلاب.

واستقبلها النجم مجدي عبد الغني، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، وأجرى معها حوارًا بسيطًا حول الفن والكرة، كفقرة أولى من البرنامج الذي يزعم تصويره، ويحل الفنان رامز جلال ضيفًا في الفقرة الثانية متنكرًا في شكل المدير الفني للمنتخب الوطني، هيكتور كوبر، ليتحدثوا قليلًا حول مباريات كأس العالم، قبل انتقالهم إلى موقع المقلب الحقيقي.

وعند وصول ريم مصطفى إلى موقع المقلب، تفاجأت بظهور نمور ودببة، تحاول الهجوم عليها، دخلت على إثر ذلك في حالة من الصراخ، محاولة الجري للهروب من الحيوانات المفترسة، فتظاهر رامز جلال بمحاولته مساعدتها لسحبها من فوق منحنى جليدي لإكمال المقلب.

بالرغم من محاولة «مصطفى» تمالك أعصابها إلا أنه قد زاد من حدة توترها مشاهدتها أحد الدببة يهاجم أحد فريق العمل، ليظهر الأخير بوجهه ممتلئًا بالدماء، وبعدها تفاجأت بصفير «جلال» ونزعه القناع معلنًا بذلك انتهاء المقلب، ما جعلها تنهال عليه بالضرب والسباب قائلة: «ده أنت عيل رزل رزالة! أنا مشفتش أرخم من كده!».

وحاول «جلال» التهدئة من روعها، إلا أنها استمرت في انفعالها عليه بغضب «أنت دمك تقيل أوي، بتجيب الأفكار دي منين؟!»، مستطردة «كان هيغمى عليا، والله العظيم بكرهك».

ونجح «جلال» في النهاية من تهدئة «مصطفى»، بعد أن قدم لها الاعتذار.

وتدور فكرة برنامج رامز جلال هذا العام، حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة؛ لتصوير برنامج في روسيا عن كأس العالم، حتى يتفاجأ الضيوف بعد ذلك بخروج «جلال» لهم في هيئة دب.