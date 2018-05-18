العميل الروسي السابق «سكريبال» يغادر المستشفى

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غادر العميل الروسي المزدوج سابقا سيرجي سكريبال، الذي تعرض لهجوم بغاز سام، المستشفى في مدينة سالزبري جنوبي إنجلترا، حسبما أعلن المستشفى اليوم الجمعة لوكالة "بريس أسوشيشن" البريطانية للأنباء.