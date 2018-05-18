العميل الروسي السابق «سكريبال» يغادر المستشفى

غادر العميل الروسي المزدوج سابقا سيرجي سكريبال، الذي تعرض لهجوم بغاز سام، المستشفى في مدينة سالزبري جنوبي إنجلترا، حسبما أعلن المستشفى اليوم الجمعة لوكالة "بريس أسوشيشن" البريطانية للأنباء.