

أثار المسلسل الرمضاني «ربع رومي» غضب بعض المحاميين، الذين زعموا احتواء الحلقات الأولية للمسلسل على بعض المشاهد التي تتضمن في طياتها إهانة لأصحاب المهنة، لإظهارها المحامي مرتديًا جلباب داخل قاعة المحكمة، وقسم القاضي بالطلاق خلال المحاكمة، واستخفاف الأب بابنه بعد ارتدائه زي الشرطة.

وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساءً»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، مساء الخميس، إن هذه المشاهد تضمنت إهانة رمزية للشرطة والقضاء والمحاماة، متابعًا: «هذه ليست كوميديا، هذا سخف وتقليل من شأن المحاميين».

وأضاف: «نحن لا نشعر بالدونية أو الاضطهاد او أي شيء يمكن استخدامه لتبرير انفعالات المحاميين، وندعم الإبداع والكوميديا، لكن هناك فرق بين أن تنتقد شيء ما بشكل كوميدي وأن تفعلها بشكل مهين»، متهمًا أصحاب الأعمال الفنية بأنهم يحاولون تقديم أي شيء بشكل مبالغ فيه لإضحاك الجمهور دون الالتفات إلى القيمة المجتمعية التي يتم تدميرها.

وتابع أن الدفاع قيمة مجتمعية، الدستور أعطى لها أهمية كبيرة، التسخيف منها أو التقليل من شأنها، أمر غير مقبول، معقبًا: «مع احترامي لكل وجهات النظر لكن هذه ليست كوميديا».

وأشار إلى تشكيل النقابة غرفة عمليات لمتابعة الأعمال الفنية ورصد أي إهانات للمهنة، مستطردًا: «النقابة معنية بتتبع المحاميين الذين يسيئون إلى المهنة، وكل فئة تطهر نفسها بنفسها».

جدير بالذكر أن المسلسل الكوميدي الجديد «ربع رومي»، الذي يشارك في السباق الرمضاني الجاري، من بطولة مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، محمد سلام، إدوارد، أحمد سعد، وتأليف تامر إبراهيم، وإخراج معتز التوني.