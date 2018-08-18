5 لاعبين تألقوا فى الجولة الثالثة للدوري

شهدت الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز تألق العديد من اللاعبين، خاصة اللاعبين المحترفين، فمنهم من قاد فريقة لحصد الثلاث نقاط، ومنهم من انقذه من شبح الخسارة.

وفي هذا التقرير نستعرض معًا اللاعبين الذين تألقوا مع أنديتهم خلال الجولة الثالثة، من عمر المسابقة:

** لوكاس ريبامار:

تمكن المهاجم البرازيلي لوكاس ريبامار لاعب نادي بيراميدز من قيادة فريقه، لتحقيق انتصاره الثاني في الدوري المصري بعدما أحرز هدفي الفوز خلال المباراة التي جمعته مع نادي طلائع الجيش، والتي انتهت بنتيجة 2-1.

ريبامار افتتح التسجيل لبيراميدز في الدقيقة الـ52 ،إلا أن طلائع الجيش استطاع العودة في النتيجة عند الدقيقة الـ69، لكن البرازيلي لم يمهل الطلائع سوي 5 دقائق ليحرز هدف الفوز لفريقه في الدقيقة الـ74.

** محمد فييرا:

جنب فييرا لاعب نادي بتروجت فريقه الخسارة أمام المصري البورسعيدي، ونجح في منح النادي البترولي نقطة التعادل بعدما أحرز هدفين خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد برج العرب.

المصري افتتح النتيجة عند الدقية الـ23 ، لكن فييرا استطاع احراز هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول وتحديد في الدقيقة الـ43، وفي الشوط الثاني استعاد المصري التقدم وتحديدا في الدقيقة الـ52، لكن لاعب النادي البترولي أبي أن يخرج فريقه منهزما وأحرز هدف التعادل في الدقيقة الـ69.

** كابونجو كاسونجو:

استطاع المهاجم الكونغولي لاعب نادي الزمالك منح فريقه ثلاث نقاط مهمة في الصراع على اللقب، أمام مصرالمقاصة بعد احرازه هدف الفوزفي المباراة التي انتهت بنتيجة 1-0، والتي جمعت الفريقين على ستاد الجيش بالسويس.

ولم ينتظر مهاجم الزمالك سوي 6 دقائق ليحرز ثاني أهدافه في المسابقة، ليرتفع رصيد الزمالك إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب جدول الدوري.

** رزاق سيسيه :

نجح المهاجم الإيفواري رزاق سيسيه في قيادة الاتحاد السكندري لتحقيق فوز ثمين على الإسماعيلي، بعدما أحرز هدف الفوز لفريقه، في المبارة التي انتهت بنتيجة 1-0، لزعيم الثغر، والتي أقيمت على ستاد " الاسكندرية"

سيسيه استطاع إحراز هدف الفوز لزعيم الثغر في الدقيقة الـ30 من عمر الشوط الأول، ليقود الاتحاد إلى تحقيق أول فوز له في المسابقة.

** وهاب أنان:

قادالمدافع الغاني وهاب انان الانتاج الحربي لتحقيق فوزه الثاني بمسابقة الدوري الممتاز، بإحرازه هدف الفوز أمام الداخلية، في المباراة التي انتهت بنتيجة 1-0، والمقامة على ستاد كلية الشرطة.

ومع نهاية الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة الـ43، استطاع انان احراز هدف الفوز للعجلات الحربية، ليرتفع رصيد الانتاج لـ7 نقاط في المركز الثالث متساويا مع المتصدر الزمالك، ووصيفه بيراميدز.