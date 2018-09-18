إحالة 18 موظفا بكفر الشيخ إلى التحقيق بسبب الإهمال

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ اليوم، 18 موظفا بمحلة القصب والحمراء والكفر الجديد التابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ للتحقيق، من بينهم موظف بالوحدة الصحية بمحلة القصب لتغيبه عن العمل، وفنى معمل لانصرافها دون إذن قانونى، وطبيبن بالوحدة البيطرية بمحلة القصب للانصراف دون إذن قانونى، و9 أطباء بوحدة طب الأسرة بالحمراء، وطبيبين بالوحدة الصحية بالكفر الجديد لتغيبهم عن العمل، و3 أطباء للانصراف دون إذن قانونى، وذلك بناء على تقرير مرور المتابعة الميدانية طبقا لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

وتبين من تقرير المتابعة المرور على الوحدة المحلية بمحلة القصب، وجود مقلب قمامة بمدخل القرية وتناثر وحرق للقمامة بأماكن مختلفة، وتراكم للقمامة بجوار مدرسة القرية، وعدم تأمين كابلات الضغط العالي بجوار المحولات وتهالك أعمدة الإنارة وتداخلها مع البيوت، ما يسبب خطورة بالغة، ووجود بيارات صرف مفتوحة ومرتفعة جدا بأحد شوارع القرية، ما يعيق حركة المرور، وعدم استغلال المكان المجهز بتندات على المصرف المغطى كموقف للسيارات، لتفادى الموقف العشوائي على الطريق الرئيسي، وتبين وجود نقص في الأدوية بالوحدة الصحية بالقرية، وتواجد صندوق قمامة أمام باب الوحدة على الطريق، واحتكار سيارات الأجرة للشارع أمام الوحدة، وسد الباب الرئيسي.

وبالمرور على الوحدة المحلية بالحمراء تبين وجود تجمعات للقمامة وحرق بأماكن مختلفة بالمصرف المار داخل القرية ويتم حاليا تغطية جزء من المصرف، ووجود غرف صرف صحى مفتوحة بشوارع القرية، وتهالك وميل أسلاك وكشافات أعمدة الإنارة وعدم تأمين كابلات الضغط العالي وتواجد كشك كهرباء بمدخل منزل أحد المواطنين، ما يسبب خطورة بالغة، كما تلاحظ انتظام العمل بالجمعية الزراعية بالقرية وتبين نقص في كميات الأسمدة الزراعية التي يتم صرفها للمزارعين حيث تمتلك مساحة 2500 فدان تحتاج ما يعادل 8000 شكارة في الصيف، وما يعادلها في الشتاء، في حين أن الموجود 2040 شكارة فقط، وعدم انتظام العمل بالوحدة البيطرية، كما تبين وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بوحدة طب الأسرة بالقرية.

وبالمرور على الوحدة المحلية بالكفر الجديد التابعة للوحدة المحلية الحمراء، تبين وجود تجمعات وحرق للقمامة على جانبي الترعة وداخلها، ووجود غرف صرف صحى مفتوحة وعدم إحكام غلق بعض غرف الصرف بالقرية وتغطيتها بكاوتش سيارات، ووجود طفح كبير لمياه الصرف الصحي بجوار الوحدة الصحية بالقرية، وتهالك أعمدة الإنارة والكشافات والأسلاك، ذلك بالإضافة إلى عدم انتظام العمل بالوحدة الصحية بالقرية ووجود نقص كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وكلف عبدالحميد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ بتقرير الفحص لسرعة تلافى ما به من ملاحظات والمرور الدوري للإفادة بتقرير، ورفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين، وإخطار الشئون القانونية للتحقيق مع المتغيبين بالوحدة الصحية والوحدة البيطرية بمحلة القصب وبوحدة طب الأسرة بالحمراء وبالوحدة الصحية بالكفر الجديد، لافتاً إلى أن هناك إجراءات صارمة حيال المقصرين.