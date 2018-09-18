الكشف عن تشكيلتي ليفربول وسان جيرمان لقمة أنفيلد

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أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تشكيلة فريقه التي ستخوض لقاء اليوم أمام باريس سان جيرمان على ملعب "الانفيلد"،

في الجولة الأولي من المجموعة الثالثة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد البرازيلي روبرتو فيرمينو على دكة بدلاء ليفربول في مباراة الليلة بعد أن أصيب بلقاء توتنهام يوم السبت الماضي في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيلة ليفربول:

حراسة المرمي: أليسون

خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، جوميز، روبرتسون

خط الوسط: ميلنر، هندرسون، فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، ستوريدج.

وعلى الجانب الأخر، أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان عن تشكيلة فريقه للقاء الريدز.

تشكيل باريس سان جيرمان:

حراسة المرمي: أريولا

خط الدفاع: مونييه، سيلفا، كيمبيمبي، ماركينيوس

خط الوسط: رابيو، بيرنات، دي ماريا

خط الهجوم: نيمار، كافاني، مبابي