كيليني فخور بقيادته يوفنتوس في الموسم الحالي

أعرب جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس الإيطالي عن فخره بأنه سيكون قائد الفريق، في المباراة التي ستجمع السيدة العجوز بفالنسيا الإسباني مساء الأربعاء في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، غدًا الأربعاء.

وقال كيليني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريقين: "فخور بقيادتي للفريق هذا الموسم حيث أنني لعب في الفريق لمدة 14 عاما، ولقد شاهدت من خلالها الكثير من المستويات لنا على مر السنين".

وعن مباراة الغد أمام فالنسيا في ملعب "المستايا"، قال: "ستكون مباراة صعبة للغاية، وستمثل تحديًا جديدًا، وكبيرًا لنا في هذه المسابقة".

وأضاف: "نشعر بأننا نمتلك فريق كبير، كل عام نقوم بخطوات للأمام للفوز بهذه البطولة، لكن مازال هناك طريق طويل أمامنا".

وعن موقف البرازيلي دوجلاس كوستا وسلوكه السيء في مباراة ساسولو يوم الأحد الماضي، علق قائلا: "هذا أمر غير معهود بالنسبة له، ولقد عبر عن أسفه، وهو مستعد لدفع ثمن فعلته، لكن لا يجب أن نذبحه".