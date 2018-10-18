«فكرة اختراع» وجدها ألكساندر جراهام بيل في نموذج من نماذج اختراعات العالم الإيطالي أنطونيو ميوتشي، مكنته من اختراع الهاتف وأعطته براءة الاختراع؛ ليضيع بذلك حق العالم «ميوتشي» في كتابة اسمه في التاريخ؛ كأول مخترع للهاتف.

ولكن عاد الحق لصاحبه، ففي عام 2002، تكشفت الحقائق واعترف الكونجرس الأمريكي بأن «ميوتشي» -الذي تحل ذكرى وفاته اليوم 18 أكتوبر- هو صاحب الاختراع بالفعل وليس العالم «جراهام»، وذلك بعد ما يقارب 130 عاما من الاختراع.

ولد أنطونيو ميوتشي في 13 أبريل 1808 بسان فريديانو بالقرب من فلورنسا في إيطاليا، وهو الابن الأول من بين 9 أبناء لأب يعمل كاتبًا في المرافق الحكومية، كان أصغر طالب يلتحق بأكادمية الفنون الجميلة في فلورنسا في عمر الـ15 عاما، وفيها درس الهندسة الكيميائية والتصميم والهندسة الميكانيكية والفيزياء لمدة 6 سنوات.

أوقف دراسته النظامية بعد عامين بسبب نقص الأموال الكافية لدراسته، ولكنه استطاع بعد حصوله على عمل كحارس لبوابة أن يرجع لمقاعد الدراسة، ولكن هذه المرة كانت دراسته بدوام جزئي، ثم عمل مصمم ديكور في مسرح هافانا الكبير، ليقابل فيه بعد ذلك زوجته المصممة إيستر.

في عام 1849، طوَّر «أنطونيو» طريقة شائعة في استخدام الصدمة الكهربائية لعلاج هذا المرض، حيث قام بتطوير جهاز يمكِّنه من سماع صوت المرضى العاجزون عن الحركة، وقد أطلق على هذا الجهاز اسم «التلجراف المتحدث».

بدأت فكرة اختراع «ميوتشي»، عندما مرضت زوجته «إستر» بالتهاب المفاصل الروماتويدي وأصبحت عاجزة عن الحركة، فقام «ميوتشي» بربط سلك من الذبذبات الصوتية بمنزله، يمتد من غرفة نومه -والتي كانت تقع في الطابق الثاني- وصولًا لمختبره الصغير؛ ليتحدث إلى زوجته المريضة في فترة غيابه عنها طوال اليوم.