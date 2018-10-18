«بومبيو» يلمح لرفع العقوبات الأمريكية على تركيا

«جمهورييت»: الوزير الأمريكي يضغط في اتجاه اطلاق سراح عالم «ناسا» وموظفي القنصلية الأمريكية



ألمح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى احتمالية رفع بلاده العقوبات التي فرضتها على تركيا مؤخراً، على خلفية قضية القس الأمريكي أندرو برانسون.

وخلال تصريحات أدلى بها بومبيو، على متن الطائرة في ختام زيارته إلى تركيا، مساء أمس، قال بومبيو: "سوف نتوصل إلى قرار قريباً، الآن هناك مبرر لرفعها، لكن لم يتم التوصل إلى القرار النهائي بعد على التباحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الخصوص"، وفقًا لوكالة الأناضول.

وأمرت محكمة الجنايات الثانية في ولاية إزمير التركية (غرب)، الجمعة الماضية، بسجن برانسون، 3 أعوام وشهر ونصف، غير أنها أمرت بإطلاق سراحه بعد الأخذ بعين الاعتبار الفترة التي قضاها محتجز.

وغادر برانسون الأراضي التركية متجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة الماضية، بعد إطلاق سراحه بساعات.

وكانت الإدارة الأمريكية قد فرضت عقوبات على وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ووزير العدل التركي عبد الحميد جول، على خلفية أزمة برونسون، كما قرر الرئيس ترامب مضاعفة الضرائب على الواردات التركية من الصلب والألمنيوم.

فيما أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارًا بتعليق تسليم تركيا طائرات "إف-35"؛ بسبب أزمة القس حصول تركيا على منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

وذكرت صحيفة "جمهورييت" التركية، اليوم، أن وزير الخارجية الأمريكي يضغط الآن في اتجاه إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين المعتقلين بتركيا.

وقالت إن بومبيو تحدث مع نظيره التركي تشاووش أوغلو، بشأن اطلاق سراح العالم بوكالة "ناسا" سركان جولجا المحكوم عليه بخمس سنوات سجن بتهم تتعلق بالإرهاب، وموظفين تركيّين يعملان في بعثتين دبلوماسيتين أمريكيتين بتركيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بومبيو اجتمع مع عائلات موظفي القنصلية الأمريكية، عقب لقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتشاووش أوغلو.