مجدي سبع: لأول مرة برنامج لـ«الهندسة النووية» بجامعة طنطا



وقع الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، مذكرة تفاهم مع جامعة الأورال الروسية؛ لإنشاء برنامج للهندسة النووية والطاقة المتجددة بكلية الهندسة، وإنشاء معمل متخصص للهندسة النووية مماثل لنظيره بجامعة الأورال الروسية.

وأكد «سبع»، أنه قرر إيفاد 20 مبعوثًا من هيئة التدريس بالجامعة؛ للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة في الهندسة النووية؛ للقيام بمهام التدريس في هذا البرنامج.

من جانبه أوضح، الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، أن برنامج الهندسة النووية، الذي تم الاتفاق عليه، يهدف إلى تخريج مهندسي ذوي كفاءة يستطيعون التعامل مع المحطات النووية، مثل المحطة الجاري إنشائها فى الضبعة والبلدان العربية والإفريقية، وذلك لتحقيق الأكتفاء الذاتي من الفنيين والمهندسين في هذا المجال.