مصدر أمني عراقي: اعتقال 13 إرهابيا من داعش غرب الموصل

أعلن مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الأحد، اعتقال 13 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي في مناطق متفرقة غربي مدينة الموصل، شمال بغداد.

وقال المقدم فتحي شيت من شرطة نينوى، إنه تم اعتقال عناصر داعش في عملية دهم وتفتيش في مناطق حاوي الكنيسة والاصلاح الزراعي والنهروان والرفاعي وتموز ومشيرفة غربي الموصل.

وأوضح أنه تم العثور على مستودع كبير للأسلحة والاعتدة، مع 12 صاروخ كاتيوشا، وقوائم بأسماء مسئولين مستهدفين من قبل التنظيم المتطرف، مشيرا إلى أنه "تم العثور على 3 قطع أثرية مسروقة تعود للعصر الأشوري، داخل مخازن تعود لداعش في منطقة حاوي الكنيسة".