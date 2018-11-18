قمة «أبيك» تواصل أعمالها في بابوا غينيا الجديدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصل ممثلو 21 دولة اجتماعهم في بورت مورسبي عاصمة بابوا غينيا الجديدة اليوم الأحد، المشاركة في فعاليات اليوم الثاني من أعمال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وطغى على بداية القمة الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، حيث تبادل زعماء من الدولتين الانتقادات اللاذعة يوم أمس السبت.

وهاجم مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي ما وصفه بـ"ممارسات التجارة غير العادلة" من جانب الصين، في حين حذر الرئيس الصيني شي جين بينج، من أن الحمائية تعوق النمو العالمي، وأن المواجهة لا تسفرعن فائز.

واشتكى مشاركون آخرون أيضا من أن الصراع بين القوتين الاقتصاديتين يؤثر على بقية دول العالم.

ومن المتوقع صدور بيان ختامي مشترك اليوم الأحد.

ولم يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة.

ويعيش حوالي نصف سكان العالم في الدول الأعضاء في أبيك.

وتعتبر بابوا غينيا الجديدة أحدث دولة تنضم إلى عضوية المنتدى.