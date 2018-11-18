وزير الخارجية التونسي: نلتزم بدعم مسار إصلاح الاتحاد الأفريقي

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ، التزام تونس بدعم مسار إصلاح الاتحاد الإفريقي واستعدادها للمساهمة الفعالة بما يساعد على مزيد من النجاح و الفاعلية و تعزيز الشفافية و تطوير الحوكمة في مجال التصرف في الموارد المالية والبشرية بالاتحاد.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان اليوم السبت ،أن الجهيناوي أوضح - خلال كلمته التي ألقاها في الدورة الاستثنائية الـ11 لمؤتمر رؤساء دول و حكومات الاتحاد الأفريقي بإثيوبيا - حرص بلاده على دعم العمل الأفريقي عبر مختلف الآليات بما يكفل المزيد من الازدهار للاتحاد.

وأشار البيان أن الوزير التقى - على هامش مشاركته بالمؤتمر - بعدد من رؤساء الوفود المشاركة وكبار المسؤولين بالاتحاد الأفريقي لبحث سبل تعزيز العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

يشار إلى أن وزير الشؤون الخارجية التونسي يترأس وفد بلاده في مؤتمر الاتحاد الأفريقي بتكليف من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي .