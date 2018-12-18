البرلمان العراقي يصوت على 3 حقائب شاغرة في الحكومة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صوت البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء على ثلاثة وزراء من أصل ثمانية لسد الشواغر في الحكومة العراقية .

ورفع البرلمان الجلسة إلى بعد غد الخميس لاستكمال المصادقة على الحقائب الوزارية الشاغرة الخمس حسبما أفادت مصادر برلمانية .

وعقد البرلمان العراقي جلسة اليوم للتصويت على الحقائب الوزارية الشاغرة في الكابينة الحكومية برئاسة عادل عبد المهدي.

وحضر الجلسة ، التي ترأسها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، 261نائبا وتم الاتفاق على المصادقة على ثلاثة اشخاص من أصل ثمانية لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة.

وذكرت المصادر أن الأسماء التي تم التصويت لصالحها هي كل من قصي السهيل وزيرا للتعليم العالي ، ونوري الدليمي وزيرا للتخطيط ، وعبد الأمير الحمداني وزيرا للثقافة .

وحسب المصادر ، لم تحظ كل من هناء عمو نائيل وصبا الطائي على موافقات النواب لمنصبي الهجرة والمهجرين ووزارة التربية.

وأوضحت أن كتل البرلمان اتفقت على تأجيل التصويت على وزارات الداخلية والنفط والتربية والعدل إلى جلسة بعد غد لعدم الحصول على توافق على أسماء المرشحين الحاليين لهذه الحقائب.