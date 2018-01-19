الجمعة 19 يناير 2018 4:04 ص القاهرة القاهرة 12.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل حررت توكيلا لأحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة؟

النتـائـج تصويت

فيديو.. مستشار مالي يطالب الدولة بأخذ 10% ضرائب من المواطنين بدلا من 5%

شريف المنير المستشار المالي والضريبي
شريف المنير المستشار المالي والضريبي
آية نجم الدين
نشر فى : الجمعة 19 يناير 2018 - 1:18 ص | آخر تحديث : الجمعة 19 يناير 2018 - 1:18 ص
قال الدكتور شريف المنير، المستشار المالي والضريبي، إنه على المواطنين دفع الضرائب المستحقة عليهم لبناء اقتصاد قوي، مطالبًا الدولة بأخذ 10% ضرائب من المواطنين وليس 5%، وعلى المواطن أن يكون فخورًا بدفعه للضرئب من أجل بناء وطنه.

وأوضح «المنير»، خلال لقائه عبر برنامج «حلقة الوصل»، المذاع على فضائية «أون لايف»، مساء الخميس، أن التاجر والصانع ومؤدي الخدمة من حقه أن يحصل على خصم قليل من المنبع، مشيرًا إلى أن طبيعة عملهم تتطلب وجود سيولة نقدية يقابلون بها تغيرات السوق.

وأضاف أن الدولة خفضت من حجم الضريبة بشكل كبير، ومن الواجب رفع نسبة خصم المنبع، لأن ذلك من شأنه تكوين إيرادات هائلة للدولة، مؤكدًا أن هذا الفارق سيصب في مصلحة الدولة وسيحقق المعادلة الصفرية.

ولفت المستشار المالي والضريبي، إلى أن القانون يلزم المواطن بتقديم إقرارًا ضريبيًا حال امتلاكه مشروع.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

احدث اخبار مال وأعمال

شارك بتعليقك