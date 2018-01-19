قال الدكتور شريف المنير، المستشار المالي والضريبي، إنه على المواطنين دفع الضرائب المستحقة عليهم لبناء اقتصاد قوي، مطالبًا الدولة بأخذ 10% ضرائب من المواطنين وليس 5%، وعلى المواطن أن يكون فخورًا بدفعه للضرئب من أجل بناء وطنه.



وأوضح «المنير»، خلال لقائه عبر برنامج «حلقة الوصل»، المذاع على فضائية «أون لايف»، مساء الخميس، أن التاجر والصانع ومؤدي الخدمة من حقه أن يحصل على خصم قليل من المنبع، مشيرًا إلى أن طبيعة عملهم تتطلب وجود سيولة نقدية يقابلون بها تغيرات السوق.



وأضاف أن الدولة خفضت من حجم الضريبة بشكل كبير، ومن الواجب رفع نسبة خصم المنبع، لأن ذلك من شأنه تكوين إيرادات هائلة للدولة، مؤكدًا أن هذا الفارق سيصب في مصلحة الدولة وسيحقق المعادلة الصفرية.



ولفت المستشار المالي والضريبي، إلى أن القانون يلزم المواطن بتقديم إقرارًا ضريبيًا حال امتلاكه مشروع.



