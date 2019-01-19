أصحاب السترات الصفر يتظاهرون في العاصمة الفرنسية

للسبت العاشر على التوالي، تظاهر عدة آلاف من أصحاب "السترات الصفراء" في العاصمة الفرنسية وسط تعزيزات أمنية مشددة، بحسب صحيفة"لو فيجارو" الفرنسية في موقعها الإلكتروني.

كانت الاحتجاجات السابقة قد شهدت اعمال عنف خلال أيام السبت التسعة الماضية.

من جهة أخرى، يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جنوب غربي البلاد "الحوار الوطني الكبير" مع رؤساء بلديات يطالبونه بخطوات ملموسة محذرين من أن الكلمات وحدها لن تكون كافية لتهدئة غضب "السترات الصفراء".

كان ماكرون قد اطلق الحوار الوطني الشامل بفرنسا الاسبوع الماضي.

يشار إلى أن احتجاجات "السترات الصفراء" بدأت في منتصف شهر نوفمبر الماضي تعبيرا عن رفض الزيادات في ضريبة الوقود، ثم تحولت إلى احتجاج على سياسة الإصلاح الاقتصادي التي يطبقها ماكرون، الذي قدم حزمة من التنازلات المتعلقة بالضرائب والرواتب الشهر الماضي.