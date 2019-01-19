ضياء رشوان يدرس الترشح في انتخابات نقابة الصحفيين مايو المقبل

كشف ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن حقيقة ترشحه لانتخابات نقابة الصحفيين مطلع مايو المقبل، موضحًا أنه تلقى طلبات من الزملاء في النقابة تطالبه بالترشح في الانتخابات المقبلة.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أن النقابة تمر بفترة عصيبة من الانقسامات والمنعطفات الخطيرة، فضلًا عن الملفات المتراكمة سواء البدلات أوالمعاشات أوالقيد أو البطالة، متابعًا: «تعاقبت على مصر 3 رؤساء في 5 سنوات، وأنا لا أملك العصا السحرية لحل كل المشاكل، ولكني سأحاول إصلاح هذه القصور مع الدولة المصرية التى تقف بجانب الصحف القومية».

وأوضح أنه يسعى في حال ترشحه للم الشمل، حتى لا يوجد مجلس منقسم أو نقيب في شلة محددة، ودعم حرية الصحافة، ودعم الصحف المتعثرة، معقبًا: «كل الزملاء مجمعين أنه يجب أن تسود في الفترة المقبلة هذه الروح، خاصة بعد أن شهدت النقابة تراجع في الأداء المهني والخدمات الصحفية، وسأعلن عن قراري خلال الساعات المقبلة، وأنا جاد جدًا في ما أدرسه الآن».

وعن توليه هذا رئاسة النقابة في ظل منصبة الحالي، تابع: «أؤدي وظيفتي في الهيئة العامة للاستعلامات، والتى تتيح 10 وظائف أخرى وفقًا للقانون في عهد الرئيس الراحل عبد الناصر، وأنا في إعارة مؤقتة من جريدة الأهرام، ونقابة الصحفيين شهدت حالات مشابهة لنقيبان وزيران متتابعان وهما المرحوم عبدالمنعم الصاوي، والأديب الكبير يوسف السباعي».

وأشار إلى أن قانون النقابة يمنع العمل بمهنة أخرى غير إعلامية ولا يوجد عائق قانوني لترشحه أثناء تواجده في منصبه الحالي، متابعًا أنه يجب عدم إنكار نسبه للصحافة المصرية.