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الرئاسة التركية: أردوغان وروحاني يبحثان هاتفيا التطورات في سوريا

أنقرة - د ب أ
نشر فى : الإثنين 19 فبراير 2018 - 10:16 م | آخر تحديث : الإثنين 19 فبراير 2018 - 10:16 م

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، مع نظيره الإيراني حسن روحاني آخر المستجدات على الساحة السورية، وفي مقدمتها التطورات الجارية في منطقة عفرين ومحافظة إدلب شمال سورية.

 

صرحت بذلك مصادر في الرئاسة التركية، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

 

وأوضحت المصادر أن الرئيس أردوغان أطلع نظيره الإيراني على سير عملية "غصن الزيتون" الجارية ضد التنظيمات "الإرهابية" بمنطقة عفرين شمالي سورية.

 

وأضافت أن الجانبين أكدا أهمية التعاون في مكافحة العناصر الإرهابية، لافتة إلى تطرق الرئيسين لمباحثات الأستانة، ومؤتمر سوتشي، في إطار مساعي إيجاد حل للأزمة السورية.

 

يشار إلى تركيا وروسيا وإيران هى الضامنة لاتفاق، تم التوصل إليه العام الماضي، بشان إنشاء مناطق خفض توتر، من بينها إدلب.


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