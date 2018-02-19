أحد السعودي يقيل المدرب الجزائري نبيل نجيز

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أعلن نادي أحد السعودي لكرة القدم يوم الأحد إقالة المدرب الجزائري نبيل نغيز.

اتفق الطرفان على إنهاء العقد بالتراضي، حسبما أشار الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الإجتماعي (تويتر).

شكرت إدارة النادي المدرب الجزائري، على الجهود التي بذلها على مدار الموسم مع الفريق.

من المقرر أن يعلن نادي أحد عن اسم المدرب الجديد للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

جاءت إقالة نغيز بسبب سوء نتائج الفريق في المباريات الأخيرة ببطولة الدوري السعودي، التي كان آخرها الخسارة صفر / 2 أمام الفيصلي في المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.

يحتل أحد المركز الثالث عشر في ترتيب البطولة برصيد 18 نقطة، حصدها من 4 انتصارات و 6 تعادلات، و11 هزيمة.