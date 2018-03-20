فاروق بن مصطفى يطالب الشباب السعودي بمستحقاته المتأخرة

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طالب فاروق بن مصطفى، حارس مرمى نادي الشباب السعودي إدارة النادي بالحصول على مستحقاته المتأخرة منذ 5 أشهر.

وهدد الحارس التونسي مجلس إدارة نادي الشباب بفسخ عقده واللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حال عدم الحصول على مستحقاته قبل نهاية الشهر الحالي.

وانضم فاروق بن مصطفى لصفوف الشباب في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة عامين مقبلين مع إمكانية تجديد العقد لعام ثالث.

واستدعى المنتخب التونسي فاروق بن مصطفى للمشاركة في معسكر المنتخب الإعدادي للمشاركة في مونديال روسيا 2018.

يذكر أن فاروق بن مصطفى شارك مع الشباب في 24 مواجهة بالدوري السعودي، استقبل خلالهم 32 هدفاً، وتلقى إنذارين.