الثلاثاء 20 مارس 2018 12:34 ص القاهرة القاهرة 20.5°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد إقامة مناظرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى؟
النتـائـج تصويت

فاروق بن مصطفى يطالب الشباب السعودي بمستحقاته المتأخرة

د ب أ  
نشر فى : الإثنين 19 مارس 2018 - 11:15 م | آخر تحديث : الإثنين 19 مارس 2018 - 11:15 م

طالب فاروق بن مصطفى، حارس مرمى نادي الشباب السعودي إدارة النادي بالحصول على مستحقاته المتأخرة منذ 5 أشهر.

وهدد الحارس التونسي مجلس إدارة نادي الشباب بفسخ عقده واللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حال عدم الحصول على مستحقاته قبل نهاية الشهر الحالي.

وانضم فاروق بن مصطفى لصفوف الشباب في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة عامين مقبلين مع إمكانية تجديد العقد لعام ثالث.

واستدعى المنتخب التونسي فاروق بن مصطفى للمشاركة في معسكر المنتخب الإعدادي للمشاركة في مونديال روسيا 2018.

يذكر أن فاروق بن مصطفى شارك مع الشباب في 24 مواجهة بالدوري السعودي، استقبل خلالهم 32 هدفاً، وتلقى إنذارين.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك