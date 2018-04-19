الترويج لشرم الشيخ والغردقة في معرض «كازاخستان السياحي»

في إطار سياسة تنويع الأسواق السياحية، يُشارك حاليا وفد سياحي مصري، بالمعرض السياحي الدولي بكازاخستان، ويضم الوفد كلا من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، وعددا من مستثمري السياحة بالمحافظتين.

ويستمر المعرض، الذي يُقام بمدينة ألماتي، حتى بعد غد بهدف جذب المزيد من الحركة السياحية لمدينتي شرم الشيخ والغردقة.

وأعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه سيتم خلال اللقاءات التي سيعقدها الوفد المصري بحضور هيثم صلاح، السفير المصري بكازخستان، عقد اتفاقية تأخي بغرض توطيد العلاقات، وزيادة عدد رحلات الطيران لشرم الشيخ، مؤكدا أهمية الترويج للمقاصد السياحية في أسواق منطقة آسيا الوسطى.

وأضاف «فودة»، في تصريحات صحفية، أن دولة مثل كازاخستان تصدر 650 ألف سائح سنويا، ويجب الاستفادة من العلاقات الجيدة التي تجمع البلدين وجذب أكبر عدد من هؤلاء السائحين الذين يخرجون منها، مشيرا إلى ضرورة دراسة خطوط شركات الطيران التي يمكن أن تطير من حوالي 7 مدن داخلية لكازاخستان، وعمل حملات تنشيطية للترويج لمدينة شرم الشيخ بكازاخستان.

وذكر أن عدم وجود تمويل للتسويق السياحي والاعتماد على المساهمات الخاصة من أصحاب الفنادق والميزانية الضعيفة للمحافظة تقف عقبة أمام التحرك في الأسواق الواعدة التي من الممكن أن تحقق طفرة في حركة السياحة الوافدة إلى شرم الشيخ، بعيدا عن الروس والبريطانيين، وذلك لعدم تخصيص الحكومة ميزانية للترويج السياحي بالمحافظات السياحية، ومنح الميزانية كاملة لوزارة السياحة.

وطالب المحافظ، بضرورة تخصيص نسبة من ميزانية الترويج السياحي للمحافظات السياحية حتى تستطيع التحرك في الأسواق وتنظيم الأحداث والمناسبات التي تسهم بشكل فعال في تحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري عامة، وشرم الشيخ خاصة، لدى مواطني غالبية دول العالم نتيجة عدم وجود أية جهود في هذا الاتجاه.

من جانبه، أكد هشام علي، رئيس جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، أهمية السوق الكازاخي في دعم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خاصة بعد نجاح محافظ جنوب سيناء، في عقد أكثر من اتفاقية تعاون سياحي بين الجانبين، بالإضافة إلى اتفاقية تأخي بين شرم الشيخ والعاصمة الكازاخية أستانا، مشيرا إلى أن تلك الاتفاقية بدأ تفعيلها منذ العام الماضي، وأن الحركة الوافدة من كازاخستان تشهد تزايدا مستمرا إلى شرم الشيخ سواء من خلال الطيران المنتظم أو الطيران الشارتر.

وأضاف «علي»، أن محافظ جنوب سيناء يتبنى هذا الاتجاه التسويقي المحترف بقوة ويشجع على التواصل مع صناع القرار السياحي في كل من أوكرانيا وكازاخستان سواء على المستويين الرسمي أوالخاص.

من جهة أخرى، أكد رئيس الجمعية، أن معظم المنتجعات السياحية بشرم الشيخ مازالت تعاني، وأن معدلات الإشغال متدنية للغاية وتتراوح من 30% إلى 35% بعد فترة أعياد الربيع التي شهدت انتعاشة مؤقتة بالمنطقة، إلا أنها ما لبثت أن تراجعت إلى معدلات تشغيل غير اقتصادية، الأمر الذي يعرض صناعة السياحة في شرم الشيخ لأخطار شديدة.