«مصطفى عاطف» سفيرًا للشباب بملتقى الكويت الإعلامي

يشارك المنشد الشاب مصطفى عاطف في دور الانعقاد الـ15 في ملتقى الإعلامي العربي، الذي يقام في دولة الكويت على مدار يومين 22 - 23 أبريل الجاري، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح.

ويشارك مصطفى عاطف في الملتقى الإعلامي العربي باعتباره سفيرًا للمحبة والسلام والسماحة، ولتفعيل دوره في تقريب الثقافات عن طريق دمج الإنشاد الديني بالموسيقى العصرية، وخلق صورة جديدة للمنشد الديني والموسيقى الإسلامية باستغلال صفحات التواصل الاجتماعي مما يخدم رسالة الملتقى حول ما يحمله الإعلام والفنانين من تأثير مباشر على مختلف مناحي الحياة.

ومن المقرر، أن يقوم المنشد الشاب بغناء بعض من أغاني ألبومه الجديد «كأني معاك» والذي صدر مؤخرًا، حيث يضم 10 أغنيات متنوعة بين فن الابتهال والإنشاد الديني وأغاني التراث الصوفي والمغربي والشامي، بالإضافة إلى أغنية تراثية باللغة الشيشانية.

ويناقش الملتقى الإعلامي أهم الأحداث في الساحة العربية والعالمية، إضافة إلى القضايا المرتبطة بمصادر المعلومات وتدفقها، وكيفية معالجة الأخبار الكاذبة، وتجنب اللبس في نشر الأخبار غير الصحيحة، خاصة مع زيادة مصادر الأخبار، وزيادة الاهتمام بوسائل الإعلام بشكل لافت للنظر في الآونة الأخيرة.