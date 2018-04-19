متحدث «الوزراء» يكشف تفاصيل اجتماع «إسماعيل» بوزيرة التخطيط

كشف السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وقال «سلطان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، إن الاجتماع شهد استعراض الخريطة الاستثمارية للفترة المقبلة، وعرض إجراءات الارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين.

وأشار إلى أن مصر احتلت المركز 71 عالميًا على مؤشر جودة البنية الأساسية خلال 2018 بنسبة تقدم 40% عن العام السابق، مؤكدًا أن هناك توجه لتزايد الاهتمام بالمحافظات الحدودية والصعيد، وعليه تم تخصيص 10 مليارات جنيه في الخطة الاستثمارية الجديدة لتوفير احتياجات الصعيد في شكل استثمارات.

وأضاف أنه تم تخصيص 16.5 مليار جنيه لتنفيذ 270 مشروعًا للمياه والصرف الصحي بالصعيد، موضحًا أن الاهتمام بهذه المحافظات ينعكس في شكل الخطة الاستثمارية للعام المقبل، وهو ما سيؤثر في ارتفاع معدلات التشغيل وتدني مؤشرات البطالة من خلال الاهتمام بالقطاع الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واجتمع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مع الدكتورة هالد السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري؛ لمتابعة ملف التنمية المستدامة في مصر.