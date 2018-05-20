قال الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن للدعاء المستجاب بعض القواعد والآداب التي يجب أن يلتزم بها المسلمين، مشيرًا إلى أن الدعاء يعد من الأعمال الصالحة لأنه عبادة، لكن يجب أن يسبقه عبادة أخرى.

وأوضح «جمعة»، في برنامجه «فن الدعاء»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أنه يُستحب الوضوء قبل بدء الدعاء، بالإضافة لذكر الله والثناء عليه، والصلاة على رسول الله، متابعًا أن الدعاء في وقت الإقامة مستحب لأنه يقع بين عملين صالحين، الأذان والإقامة.

وأشار إلى ضرورة التوجه إلى القبلة أثناء الدعاء، لأنها محل نظر الله دائمًا، موضحًا أن باب الكعبة سمي بالملتزم لأنه يلتزم فيه استجابة الدعاء.

وتابع: «الصدقات والصلاة والوضوء وذكر الله والصلاة على رسول الله من الأعمال الصالحة، ويستحب الإكثار منهم خاصة عند صلاة الحاجة، والدعاء».